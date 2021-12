Il cane Yago | lo spot e il corto dedicato ai caregiver

(Di martedì 7 dicembre 2021) Unoe unmetraggio dedicati a coloro, partner, amici, fratelli, padri o figli, che vivono a fianco di donne che affrontano una malattia. Come si intitola lo? Si intitola Il, è destinato alle reti Mediaset Iris e La5 e alle sale cinematografiche dei circuiti Cinema, Ferrero e The Space, è interpretato da Federica de Benedittis e Giulio Corso, moglie e marito anche nella vita, tornati a recitare insieme dopo Il Paradiso delle Signore (dove davano vita a Roberta Pellegrino e Antonio Amato) ed è diretto da Alessandro Guida (Maschile singolare). Il: Il libro Ilè tratto dal racconto di Attilio Pozzi, vincitore dell’ultima edizione di #afiancodelcoraggio, premio letterario ideato e ...

Federica De Benedittis e Giulio Corso sono i protagonisti del corto 'Il' vincitore della quarta edizione di #afiancodelcoraggio. Dal racconto vincitore sono nati un corto e uno spot con la ...Alla presenza della Giuria " presieduta da Gianni Letta - è stato anche presentato in anteprima "Il", lo spot tratto dal racconto vincitore di #afiancodelcoraggio 2019 - 2020, interpretato ...Il Paradiso delle signore è nel pieno della sesta stagione televisiva e nelle ultime puntate in onda su Rai 1 iniziano i primi screzi tra Marcello e Ludovica. In molti pensano al ritorno di Roberta, l ...Sono diventati volti noti al pubblico televisivo grazie alla partecipazione alla soap di Raiuno "Il paradiso delle signore". Federica De Benedittis e ...