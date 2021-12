Il Cagliari rischia di affondare contro il Torino Il solito Joao Pedro salva Mazzarri nella ripresa (Di martedì 7 dicembre 2021) empoli 3 udinese 1 Primo tempo: 0 - 1 : Vicario 6.5; Stojanovic 6.5, Viti 6.5 , Tonelli 6, Parisi 6.5; Haas 6 , Ricci 6.5 , Zurkowski 6 ; Bajrami 6.5 ; Pinamonti 6.5, Cutrone 6.5. A disp. Ujkani, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) empoli 3 udinese 1 Primo tempo: 0 - 1 : Vicario 6.5; Stojanovic 6.5, Viti 6.5 , Tonelli 6, Parisi 6.5; Haas 6 , Ricci 6.5 , Zurkowski 6 ; Bajrami 6.5 ; Pinamonti 6.5, Cutrone 6.5. A disp. Ujkani, ...

Advertising

RadioX968 : A Cagliari mascherine all’aperto durante le feste: «Intenzioni condivisibili, ma il provvedimento rischia di creare… - Cagliari_1920 : Cagliari Torino, i granata perdono pezzi: anche Djidji rischia di saltare il match #cagliaricalcio… - sportli26181512 : Verona-Cagliari, le pagelle: malissimo Simeone, da 4,5. Come cresce Carboni: 7: Verona-Cagliari, le pagelle: maliss… - Fantacalcio : Cagliari e Fantacalcio: Strootman rischia di salutare a gennaio - franco_sala : RT @PBerizzi: Il tifoso del Cagliari che ha insultato Felix Afena-Gyan per il colore della sua pelle rischia il Daspo a vita. Perchè non è… -