Il business prima di tutto. Gli Emirati si piegano al weekend di sabato e domenica (Di martedì 7 dicembre 2021) Anche per gli Emirati Arabi, dal 2022, il weekend comincerà sabato e finirà domenica. L’annuncio viene dall’agenzia di stampa nazionale WAM. Una rivoluzione culturale? In parte sì. Per i musulmani praticanti il venerdì è un giorno sacro, perché è il giorno della preghiera pubblica. Ecco perché nella maggior parte dei paesi medio-orientali il fine settimana arriva prima che per noi europei, ancorati alla tradizione cristiana che celebra il “giorno del Signore” la domenica. Inizialmente il weekend negli Emirati era giovedì e venerdì, proprio per permettere di godere del giorno sacro nella sua interezza. Non furono pochi i malumori che attraversarono il paese quando, nel 2013, il weekend venne spostato in avanti per la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Anche per gliArabi, dal 2022, ilcominceràe finirà. L’annuncio viene dall’agenzia di stampa nazionale WAM. Una rivoluzione culturale? In parte sì. Per i musulmani praticanti il venerdì è un giorno sacro, perché è il giorno della preghiera pubblica. Ecco perché nella maggior parte dei paesi medio-orientali il fine settimana arrivache per noi europei, ancorati alla tradizione cristiana che celebra il “giorno del Signore” la. Inizialmente ilnegliera giovedì e venerdì, proprio per permettere di godere del giorno sacro nella sua interezza. Non furono pochi i malumori che attraversarono il paese quando, nel 2013, ilvenne spostato in avanti per la ...

