Il Belpaese come sempre diviso tra italiani «luigini» e «contadini» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se il panorama sul Paese fosse quello che un casuale visitatore straniero – di ritorno dopo molti anni – intravedesse dai titoli dei quotidiani di questi giorni decembrini, egli potrebbe passeggiare soddisfatto. Un’Italia in cammino, sotto la guida di un governo «autorevole», di nuovo «locomotiva d’Europa». Ma una lettura appena più attenta di giornali, televisioni e canali web guasterebbe subito la giornata al nostro viaggiatore: stupito, ne avvertirebbe la pochezza culturale e la mediocrità. LA LANCIA IN RESTA di commentatori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se il panorama sul Paese fosse quello che un casuale visitatore straniero – di ritorno dopo molti anni – intravedesse dai titoli dei quotidiani di questi giorni decembrini, egli potrebbe passeggiare soddisfatto. Un’Italia in cammino, sotto la guida di un governo «autorevole», di nuovo «locomotiva d’Europa». Ma una lettura appena più attenta di giornali, televisioni e canali web guasterebbe subito la giornata al nostro viaggiatore: stupito, ne avvertirebbe la pochezza culturale e la mediocrità. LA LANCIA IN RESTA di commentatori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Pheet21 : Borseggiatori e spacciatori invece continuano a 'lavorare' tranquilli e li trovate come al solito dopo i controlli.… - Frank_Kaly : @viciocort @IranoAngelo @repubblica @LDRaimondo @cristinamucciol @RoccisanoF @EleonoraF15 @elianaliotta… - callmefree1 : @itsmeback_ E' ufficialmente un califfato questo ex BelPaese. Dopo i vari califfi dei vari stati, con sharia, jizya… - MFinestri : @__Towanda Cercano di tutto..anche esperte di missive.. sei tanto furbetta..ma non hai ancora capito come funziona il BELPAESE.. - brrivv1 : @vitalbaa Ci si chiede quali siano le misure che all'opposto riducono l'andamento del virus e soprattutto i dati c… -