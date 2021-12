Ibrahimovic vuole battere il record e diventare il marcatore più anziano della Champions (Di martedì 7 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic continua a sorprendere, dopo le rivelazioni degli ultimi giorni tratte dalla sua biografia “Adrenalina”, il campione del Milan adesso vuole essere anche il marcatore più anziano della Champions. L’occasione sarebbe proprio questa sera nella sfida tra i rossoneri e il Liverpool. Quarant’anni e 65 giorni Si vedrà questa sera se il tempo si inchinerà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic: con un gol stasera lo svedese diventerebbe il marcatore più anziano di sempre in Champions/Coppa dei Campioni, spodestando dal trono il norvegese Willy Olsen, che nel 1960 segnò all’Ajax con la maglia del Fredrikstad a 39 anni e 218 giorni (e poi c’è Totti, a 38 anni e 59 giorni Non è la prima volta che Zlatan ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Zlatancontinua a sorprendere, dopo le rivelazioni degli ultimi giorni tratte dalla sua biografia “Adrenalina”, il campione del Milan adessoessere anche ilpiù. L’occasione sarebbe proprio questa sera nella sfida tra i rossoneri e il Liverpool. Quarant’anni e 65 giorni Si vedrà questa sera se il tempo si inchinerà ancora una volta a Zlatan: con un gol stasera lo svedese diventerebbe ilpiùdi sempre in/Coppa dei Campioni, spodestando dal trono il norvegese Willy Olsen, che nel 1960 segnò all’Ajax con la maglia del Fredrikstad a 39 anni e 218 giorni (e poi c’è Totti, a 38 anni e 59 giorni Non è la prima volta che Zlatan ...

