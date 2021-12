I siti che offrivano «medicinali contro il Covid»: i Nas ne oscurano 30 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le forze dell’ordine continuano a esplorare il mondo dell’online per intercettare possibili situazioni ambigue che riguardano il coronavirus e la pandemia che stiamo affrontando in questi mesi. I Nas, in particolare, sono arrivati oggi a oscurare 30 siti con medicine contro il Covid che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sono previste dai protocolli sanitari standard per le cure dell’infezione. Tra questi farmaci acquistabili sulle piattaforme, l’ivermectina e l’indometacina. Rispetto al primo farmaco, nel 2021, l’agenzia europea del farmaco aveva preso una decisione netta, chiedendo di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di Covid-19 al di fuori degli studi clinici. LEGGI ANCHE > Il portale assistenza di Ippocrateorg ha chiuso: i medici sospesi non possono esercitare ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 dicembre 2021) Le forze dell’ordine continuano a esplorare il mondo dell’online per intercettare possibili situazioni ambigue che riguardano il coronavirus e la pandemia che stiamo affrontando in questi mesi. I Nas, in particolare, sono arrivati oggi a oscurare 30con medicineilche, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sono previste dai protocolli sanitari standard per le cure dell’infezione. Tra questi farmaci acquistabili sulle piattaforme, l’ivermectina e l’indometacina. Rispetto al primo farmaco, nel 2021, l’agenzia europea del farmaco aveva preso una decisione netta, chiedendo di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di-19 al di fuori degli studi clinici. LEGGI ANCHE > Il portale assistenza di Ippocrateorg ha chiuso: i medici sospesi non possono esercitare ...

