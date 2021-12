I Rohingya fanno causa a Facebook per 150 miliardi di dollari per incitamento all’odio in Myanmar

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 dicembre 2021) In Regno Unito e negli Stati Uniti, decine di rifugiatihanno fatto(adesso Meta). L’accusa? Non ha fatto abbastanza per contrastare la diffusione di discorsi connei confronti della minoranza perseguitata. Al contrario, sembra aver permesso un aumento di tale discriminazione. Adesso ichiedono più di 150didi risarcimento, che corrispondono a circa 133di euro. LEGGI ANCHE > Gli accademici non trovano che Meta sia un ambiente favorevole alle ricerche sui social Cosa è successo aiche adesso? Secondo quanto riportato da BBC News, si stima che 10.000 ...