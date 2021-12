I numeri del telemarketing sono come le vie della Provvidenza: infiniti (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà capitato anche a voi. Da parecchi anni ricevo ogni giorno chiamate indesiderate sul telefono mobile. Offrono i più disparati servizi, dalla fornitura di energia all’abbonamento telefonico casalingo o mobile, televisivo o internet o tutto assieme. Talvolta, perfino opportunità d’investimento filatelico, numismatico, immobiliare, azionario, obbligazionario o valutario. Criptovalute comprese. E, come molti di voi, blocco il numero di provenienza, con esiti modesti se non risibili. I numeri a disposizione del telemarketing fanno invidia alle vie della Provvidenza: infiniti. Un tempo, il seccatore parlava con un incerto accento italiano, illustrando in modo confuso quel prodotto ma parlandone da vivo, almeno in apparenza. Se il rompiscatole non era troppo invadente e la vittima di buon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà capitato anche a voi. Da parecchi anni ricevo ogni giorno chiamate indesiderate sul telefono mobile. Offrono i più disparati servizi, dalla fornitura di energia all’abbonamento telefonico casalingo o mobile, televisivo o internet o tutto assieme. Talvolta, perfino opportunità d’investimento filatelico, numismatico, immobiliare, azionario, obbligazionario o valutario. Criptovalute comprese. E,molti di voi, blocco il numero di provenienza, con esiti modesti se non risibili. Ia disposizione delfanno invidia alle vie. Un tempo, il seccatore parlava con un incerto accento italiano, illustrando in modo confuso quel prodotto ma parlandone da vivo, almeno in apparenza. Se il rompiscatole non era troppo invadente e la vittima di buon ...

