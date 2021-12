I Nas oscurano 30 siti che vendevano farmaci online finti (o pericolosi) per curare il Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) Un'altra indagine che smaschera una rete di criminali che si approfittano della pandemia. Trenta siti, collocati su server esteri, sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della ... Leggi su globalist (Di martedì 7 dicembre 2021) Un'altra indagine che smaschera una rete di criminali che si approfittano della pandemia. Trenta, collocati su server esteri, sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, i Nas oscurano 30 siti che vendevano farmaci online per il coronavirus. Offerta anche l'ivermectina, l'antip… - fanpage : I Nas hanno oscurato circa 30 siti che spacciavano farmaci per cavalli come cure contro il #Covid - telodogratis : Vendita online di farmaci contro il Covid: i Nas oscurano 30 siti - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, i Nas oscurano 30 siti che vendevano farmaci online per il coronavirus. Offerta anche l'ivermectina, l'antiparassi… - larampait : (VIDEO) #Covid, i #Nas oscurano 30 siti che vendevano #farmaci online -