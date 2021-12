I MEDICI ORA LANCIANO L’ALLARME CARDIOPATIE PER OLTRE 300 000 PERSONE PER I COMPLICI DELLA DITTATURA SANITARIA SI TRATTA DI DISTURBO DA STRESS POST-PANDEMIA

(Di martedì 7 dicembre 2021) Quello che segue è un pezzo di disinformazione molto sottile travestito da “notizia”.Un ex terapista psicologico senior del NHS e un chirurgo vascolare senior avvertono che potremmo assistere all’inizio di un improvviso aumento di problemi cardiovascolari come infarti e ictus.Mark Rayner, un ex terapista psicologico senior del SSN e Tahir Hussain, un chirurgo vascolare senior, … proviene da Database Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Speranza: “Pochi medici negli ospedali? Frutto di scelte politiche sbagliate, ora si superi modello inadeguato e si… - Liberobianco : @Erika20135946 Puoi scrivere a diversi medici in rete, ce ne sono tanti, a caso ora mi vengono in mente Bolgan, Sco… - PaoloBMb70 : RT @LVDA_Acid: Lo sapete, vero, che l'Ordine dei Medici è diventato (DL Lorenzin 2017) Organismo Sussidiario dello Stato? Questo vuol dire… - DigitalMatt3 : RT @LVDA_Acid: Lo sapete, vero, che l'Ordine dei Medici è diventato (DL Lorenzin 2017) Organismo Sussidiario dello Stato? Questo vuol dire… - romapuledrina : @xgattjfc dopo che siete diventati tutti medici virologi economisti ora anche manager di associazioni calcistiche -

Ultime Notizie dalla rete : MEDICI ORA

La categoria deie dei dentisti ha dato tanto in questi 2 anni di pandemia e- prosegue la nota - il nostro Codice di Deontologia e il nostro Giuramento ci impongono di evitare anche al di ...Tra i suoi progetti Father and Son per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, The's ... Giani: 'Sono felice,lo aspetto in Toscana' 7 Dicembre 2021 SOCIALE - Tango argentino, un ...Ci sono anche medici, infermieri e malati di un reparto Covid, tra le statuine dei presepi d'artista esposti al Rivoli Boutique Hotel di via della Scala a Firenze FIRENZE – Ci sono anche medici, infer ...PERUGIA Il quinto congresso regionale della Federazione Cisl Umbria Medici-Veterinari-Dirigenti Sanitari ha confermato all'unanimità Tullo Ostilio Moschini come segretario ...