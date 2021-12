I legali di Patrick Zaki: "Sarà scarcerato ma non è stato assolto dalle accuse" (Di martedì 7 dicembre 2021) L'avvocato dello studente ha chiesto l'accesso a tutti i verbali e alle prove dell'inchiesta. La prossima udienza è stata fissata il primo febbraio 2022. La soddisfazione di Draghi. Di Maio: "Primo obiettivo raggiunto" Leggi su rainews (Di martedì 7 dicembre 2021) L'avvocato dello studente ha chiesto l'accesso a tutti i verbali e alle prove dell'inchiesta. La prossima udienza è stata fissata il primo febbraio 2022. La soddisfazione di Draghi. Di Maio: "Primo obiettivo raggiunto"

