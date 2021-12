I giganti della finanza internazionale scommettono sul Kazakistan (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Kazakistan è la potenza-guida dell’Asia centrale postsovietica, nonché una delle economie più vibranti del mondo in via di sviluppo, e quanto accaduto nella giornata del 3 dicembre, quando ha avuto luogo una video-conferenza tra la presidenza kazaka e i colossi della finanza occidentale e mondiale, è eloquente e indicativo a questo proposito. I grandi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilè la potenza-guida dell’Asia centrale postsovietica, nonché una delle economie più vibranti del mondo in via di sviluppo, e quanto accaduto nella giornata del 3 dicembre, quando ha avuto luogo una video-conferenza tra la presidenza kazaka e i colossioccidentale e mondiale, è eloquente e indicativo a questo proposito. I grandi InsideOver.

Advertising

lauraboldrini : Buone notizie dall'#UnioneEuropa: i lavoratori autonomi della #gigeconomy dovranno essere assunti! Meno precariat… - FBiasin : #Mourinho: “Se fossi #Zaniolo inizierei a pensare di non rimanere tanto tempo in A, mi sento male per lui per quell… - infoitcultura : I Giganti della Montagna di Pirandello a Paulilatino (OR) - sehmagazine : Continuano gli appuntamenti autunnali del @mut_stintino: domani un incontro su #SaStrumpa e sulle sue varianti, ven… - roots_wallis : @ProfCampagna @scaribel Siamo davvero la generazione più presuntuosa della storia... Ora più che mai è vero il dett… -