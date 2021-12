“I dolori che mi hai inflitto, diciamo tutto…”. Maurizio Battista annuncia la fine del matrimonio e l’ex lo massacra (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha raccontato vizi e virtù dei romani de Roma alla sua maniera. Maurizio Battista è senza dubbio uno dei comici più talentuosi della sua generazione. Sarà perché ne ha passate tante, come quando lavorava nel bar con il papà, come ha raccontato in diversi show. O per la sua verve irriverente, ma sempre giocosa, bonaria, alla mano. Beh, ora per lui da ridere c’è veramente poco. Dopo una crisi già attraversata nel 2018, il suo matrimonio con Alessandra Moretti è arrivato alla fine. Lo ha annunciato lo stesso comico con un messaggio su Facebook rivolto alla figlia: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”. “La mia strada e quella della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha raccontato vizi e virtù dei romani de Roma alla sua maniera.è senza dubbio uno dei comici più talentuosi della sua generazione. Sarà perché ne ha passate tante, come quando lavorava nel bar con il papà, come ha raccontato in diversi show. O per la sua verve irriverente, ma sempre giocosa, bonaria, alla mano. Beh, ora per lui da ridere c’è veramente poco. Dopo una crisi già attraversata nel 2018, il suocon Alessandra Moretti è arrivato alla. Lo hato lo stesso comico con un messaggio su Facebook rivolto alla figlia: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”. “La mia strada e quella della ...

Advertising

turadherer : Non vorrei mai essere nelle mie future coinquiline che magari mi conosceranno felice e spensierata e magari pensera… - iltirreno : Rosignano: la donna è stata soccorsa con dolori alla schiena. Un uomo che aspettava il bus si è buttato nel torrent… - DogoAntonio : @AlbertoLela @juventusfc @matteorenzi Cos'è hanno toccato un tasto dolente? Quando vi prendono i dolori o le brucia… - reversibili : @Names_DrWho Ci proviamo. Male che vada non avranno più dolori alla schiena ?? - Alice70A : RT @aquunams1: 'Teneva in mano un pane nero e tagliava per i suoi piccoli che la circondavano una fetta a ciascuno, in proporzione dell’età… -