I dinosauri triestini | Una nuova scoperta sconvolge ciò che sapevamo sulla preistoria

(Di martedì 7 dicembre 2021) Per la prima volta in Italia sono stati rinvenuti numerosi scheletri diadulti. Lo scavo si è svolto nei pressi di Trieste, e i resti sono in perfetto stato di conservazione. Ora abbiamo a disposizione fossili completi delTethyshadros insularis, un dinosauro erbivoro, e la nostra conoscenza della(italiana) potrebbe essere rivoluzionata. In più, per il pubblico sarà possibile vedere da vicino un esemplare riassemblato di cinque metri di lughezza. Il ritrovamento dei fossili è avvenuto in prossimità dell’area archeologica del Villaggio del Pescatore (nel comune di Duino-Aurisina), a pochi chilometri da Trieste. Già in passato in questi luoghi erano stati trovati dei reperti di un piccolo esemplare di Tethyshadros, poi detto Antonio, ma unafondamentalemette in discussione tutte le ...