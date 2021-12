I black days dell’Austria, tra addii politici e palle di Mozart in bancarotta (Di martedì 7 dicembre 2021) Il cambiamento climatico provocherà l’estinzione del cioccolato. La siccità è deleteria per la pianta di cacao, che potrebbe scomparire nel giro di trent’anni. Un aiuto potrebbe arrivare dagli Ogm. Ma non c’è Ogm, per ora, che possa salvare i cioccolatini di Salisburgo. È in bancarotta, infatti, l’azienda che produce le Mozartkugeln’, le famose palle di Mozart con marzapane al pistacchio e crema gianduia. Ma non è finita. Si stanno consumando i black days dell’Austria, con Mozart che, forse, non protegge più il Mozart della politica, ovvero Sebastian Kurz, altrimenti detto “wunderwuzzi”, che, tradotto, equivale a una sorta di taumaturgo o uomo dei miracoli. L’ex cancelliere, dimessosi da capo del governo circa tre mesi fa in quanto ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) Il cambiamento climatico provocherà l’estinzione del cioccolato. La siccità è deleteria per la pianta di cacao, che potrebbe scomparire nel giro di trent’anni. Un aiuto potrebbe arrivare dagli Ogm. Ma non c’è Ogm, per ora, che possa salvare i cioccolatini di Salisburgo. È in, infatti, l’azienda che produce lekugeln’, le famosedicon marzapane al pistacchio e crema gianduia. Ma non è finita. Si stanno consumando i, conche, forse, non protegge più ildella politica, ovvero Sebastian Kurz, altrimenti detto “wunderwuzzi”, che, tradotto, equivale a una sorta di taumaturgo o uomo dei miracoli. L’ex cancelliere, dimessosi da capo del governo circa tre mesi fa in quanto ...

