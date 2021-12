Hockey ghiaccio | ICE League 2021-2022 | Bolzano passa a Dornbirn | Val Pusteria stende Linz

(Di martedì 7 dicembre 2021) Inizia una settimana importante in ICE. Tutte le squadre in campo, e anche le due italiane., dopo un periodo contraddistinto da troppi alti e bassi, cerca di svoltare e vince in casa di. Nell’altro incontro, Valriesce ad avere la meglio sugli Steinbach Black Wings. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata di ICE. I MATCH DELLA SERATABulldogs-HCB Südtirol Alperia 3-5: il match si sblocca dopo 7:51 minuti con Ciampini su assist di Tauferer. Raddoppio immediato per i Foxes con Alberga al 17:32 e il primo periodo si chiude, quindi, sul 2-0. Accorciano i padroni di casa al 21:32 con Ruzicka per il ...

Advertising

glooit : Pechino 22: confermata presenza Cina nell'hockey ghiaccio leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile - apetrazzuolo : OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, confermata la presenza della Cina nell'hockey su ghiaccio maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

ANSA Nuova Europa

Scendono infatti in campo la Serie D di calcio e l'sumentre sotto rete è tempo di Coppa CEV femminile. Rischio neve incombente sui campi da calcio dove è previsto il derbyno tra ...... promossa dal Gruppo Podisti di Porto Tolle, i Babbi Natale in Moto, evento promosso dal Motoclub, i pony in piazza con il Ranch del Mare, il mini torneo disulcon i ragazzi di Luce ...Inizia una settimana importante in ICE Hockey League 2021-2022. Tutte le squadre in campo, e anche le due italiane. Bolzano, dopo un periodo contraddistinto da troppi alti e bassi, cerca di svoltare e ...CHAUX-DE-FONDS - Nulla hanno potuto i Ticino Rockets sul ghiaccio del La Chaux-de-Fonds, dove sono stati sonoramente sconfitti per 7-0. Decisivo un secondo tempo nel quale i ragazzi di Landry - che re ...