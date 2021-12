Ho visto il finale de La Casa di Carta e adesso ho un dubbio (Di martedì 7 dicembre 2021) Quanto è cambiata La Casa di Carta dalla prima alla quinta stagione! Il suo show runner, complice un aumento del budget vertiginoso dopo il successo inaspettato della serie una volta caricata nel catalogo Netflix, ha giocato con ogni possibile registro dell'action e dei film su ladri, truffatori e banditi, tanto che le ultime due stagioni si sono fatte quasi un film di guerra. Giunti al finale, però, sorge un dubbio. Che la serie non sia mai cambiata, ma sia stata così ben congeniata da farci prendere un'enorme cantonata collettiva. Il Professore con i suoi piani ma soprattutto il suo abile gioco di illusionismo, non ha fregato solo la Polizia (e lo Stato), ha fregato fin dall'inizio anche una bella fetta del pubblico. Il Professore non è buono. Il professore è un super cattivo e la quinta stagione de La ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Quanto è cambiata Ladidalla prima alla quinta stagione! Il suo show runner, complice un aumento del budget vertiginoso dopo il successo inaspettato della serie una volta caricata nel catalogo Netflix, ha giocato con ogni possibile registro dell'action e dei film su ladri, truffatori e banditi, tanto che le ultime due stagioni si sono fatte quasi un film di guerra. Giunti al, però, sorge un. Che la serie non sia mai cambiata, ma sia stata così ben congeniata da farci prendere un'enorme cantonata collettiva. Il Professore con i suoi piani ma soprattutto il suo abile gioco di illusionismo, non ha fregato solo la Polizia (e lo Stato), ha fregato fin dall'inizio anche una bella fetta del pubblico. Il Professore non è buono. Il professore è un super cattivo e la quinta stagione de La ...

