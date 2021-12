Highlights e gol Porto-Atletico Madrid 1-3, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Porto-Atletico Madrid, sfida valida per la sesta giornata del gruppo b di Champions League 2021/2022. Una sfida ricca di gol ed emozioni, sbloccata al 56? con il gol di Griezmann. Pochi minuti dopo mega rissa in campo, che ha portato all’espulsione di ben 3 giocatori. Nel recupero arriva il raddoppio firmato da Angel Correa. Dopo 120 secondi la chiude definitivamente Rodrigo De Paul per il 3-0. Spunto finale del Porto che, all’ultima azione, conquista un rigore trasformato da Sergio Oliveira. Il match finisce qui 1-3. Ecco quindi il VIDEO con le azioni salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la sesta giornata del gruppo b di. Una sfida ricca di gol ed emozioni, sbloccata al 56? con il gol di Griezmann. Pochi minuti dopo mega rissa in campo, che ha portato all’espulsione di ben 3 giocatori. Nel recupero arriva il raddoppio firmato da Angel Correa. Dopo 120 secondi la chiude definitivamente Rodrigo De Paul per il 3-0. Spunto finale delche, all’ultima azione, conquista un rigore trasformato da Sergio Oliveira. Il match finisce qui 1-3. Ecco quindi ilcon le azioni salienti del match. SportFace.

