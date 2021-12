Highlights e gol Milan-Liverpool 1-2, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Milan-Liverpool, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022. Una partita ricca di emozioni, sbloccata alla mezz’ora dalla rete di Tomori, che ribadisce in rete dopo la respinta di Alisson dopo il cross di Messias. Dopo pochissimi minuti, al 36? arriva il pareggio firmato da Salah: Maignan non è perfetto nella respinta sul tiro di Oxlade-Chamberlain, con l’egiziano che arriva per primo e insacca alle spalle dell’estremo difensore francese. Al 55?, Tomori sbaglia la giocata con il pallone: Mané prova il tiro con Maignan che respinge, ma ancora una volta arriva prima un giocatore del Liverpool. Questa volta è Origi, che di testa insacca. Ecco quindi le ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo B della. Una partita ricca di emozioni, sbloccata alla mezz’ora dalla rete di Tomori, che ribadisce in rete dopo la respinta di Alisson dopo il cross di Messias. Dopo pochissimi minuti, al 36? arriva il pareggio firmato da Salah: Maignan non è perfetto nella respinta sul tiro di Oxlade-Chamberlain, con l’egiziano che arriva per primo e insacca alle spalle dell’estremo difensore francese. Al 55?, Tomori sbaglia la giocata con il pallone: Mané prova il tiro con Maignan che respinge, ma ancora una volta arriva prima un giocatore del. Questa volta è Origi, che di testa insacca. Ecco quindi le ...

