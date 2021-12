Highlights e gol Lipsia-Manchester City 2-1, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Lipsia-Manchester City, sfida valida per la sesta giornata del gruppo A di Champions League 2021/2022. Una sfida ricca di gol ed emozioni, sbloccata al 24? con il gol di Szboszlai, imbeccato perfettamente da Laimer e abile nel saltare Steffen. Nel secondo tempo arriva il raddoppio firmato dall’ex milanista André Silva, con Mahrez a riaprire i conti al 76? con un colpo di testa. Nel finale, espulso Kyle Walker per un calcione senza senso rifilato a Silva. Ecco quindi il VIDEO con le azioni salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la sesta giornata del gruppo A di. Una sfida ricca di gol ed emozioni, sbloccata al 24? con il gol di Szboszlai, imbeccato perfettamente da Laimer e abile nel saltare Steffen. Nel secondo tempo arriva il raddoppio firmato dall’ex milanista André Silva, con Mahrez a riaprire i conti al 76? con un colpo di testa. Nel finale, espulso Kyle Walker per un calcione senza senso rifilato a Silva. Ecco quindi ilcon le azioni salienti del match. SportFace.

Advertising

Lega_B : Quello di Federico Melchiorri è il best goal scelto da voi per la 1??6??ª giornata di #SerieBKT ?? Riguarda tutti i… - GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - infoitsport : VIDEO - Cagliari-Torino 1-1: gol e highlights - Tutto_SerieB : Quello di Federico Melchiorri è il best goal scelto da voi per la 1??6??ª giornata di #SerieBKT ?? Riguarda tutti i… - eudamone_ : RT @Lega_B: Quello di Federico Melchiorri è il best goal scelto da voi per la 1??6??ª giornata di #SerieBKT ?? Riguarda tutti i gol negli h… -