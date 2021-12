Harry Potter: la reunion per il 20esimo anniversario sbarca anche in Italia (Di martedì 7 dicembre 2021) Siete pronti per celebrare insieme a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint il 20esimo anniversario dall’uscita nelle sale cinematografiche di Harry Potter e La Pietra Filosofale? Bene, perché la reunion del cast della saga del più celebre maghetto del grande schermo si avvicina. La grande notizia è che lo show con tutti gli attori della pellicola, trasmesso negli USA su HBO Max, sbarca contemporaneamente anche in Italia su Sky Cinema ( e quindi anche su Now TV). Vi raccomandiamo... Il cast di Harry Potter ritorna a scuola per il 20esimo anniversario della saga Sono passati vent'anni ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 dicembre 2021) Siete pronti per celebrare insieme a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ildall’uscita nelle sale cinematografiche die La Pietra Filosofale? Bene, perché ladel cast della saga del più celebre maghetto del grande schermo si avvicina. La grande notizia è che lo show con tutti gli attori della pellicola, trasmesso negli USA su HBO Max,contemporaneamenteinsu Sky Cinema ( e quindisu Now TV). Vi raccomandiamo... Il cast diritorna a scuola per ildella saga Sono passati vent'anni ...

