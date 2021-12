Harry Potter, la reunion per il 20esimo anniversario sbarca anche in Italia (Di martedì 7 dicembre 2021) Siete pronti per celebrare insieme a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint il 20esimo anniversario dall’uscita nelle sale cinematografiche di Harry Potter e La Pietra Filosofale? Bene, perché la reunion del cast della saga del più celebre maghetto del grande schermo si avvicina. La grande notizia è che lo show con tutti gli attori della pellicola, trasmesso negli USA su HBO Max, sbarca contemporaneamente anche in Italia su Sky Cinema (e quindi anche su Now TV). Vi raccomandiamo... Il cast di Harry Potter ritorna a scuola per il 20esimo anniversario della saga Sono passati vent'anni ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 dicembre 2021) Siete pronti per celebrare insieme a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ildall’uscita nelle sale cinematografiche die La Pietra Filosofale? Bene, perché ladel cast della saga del più celebre maghetto del grande schermo si avvicina. La grande notizia è che lo show con tutti gli attori della pellicola, trasmesso negli USA su HBO Max,contemporaneamenteinsu Sky Cinema (e quindisu Now TV). Vi raccomandiamo... Il cast diritorna a scuola per ildella saga Sono passati vent'anni ...

