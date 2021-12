Hakimi | “Critiche perchè giochiamo male? L’importante è vincere”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Achraf, esterno del PSG, ha parlato del suo momento a Parigi, dei suoi primi mesi in Francia e degli obiettivi futuri. Queste le sue parole: “Il mio adattamento procede bene, mi sto integrando in squadra e sto adattandomi alle idee del mister, per migliorarmi gara dopo gara. Sto scoprendo la cultura francese e mi sto abituando al freddo, cosa che prima non tanto avevo avvertito, in Italia nemmeno. Mbappé? Siamo amici e buoni compagni di squadra, c’è una sorta di complicità naturale, ciò che piace a me piace anche a lui. Abbiamo la stessa età, ci divertiamo allo stesso modo e credo che questo si veda anche in campo. La gente avrà sempre da criticare sul gioco, tutti avranno sempre qualcosa da dire. Dobbiamo rispettare lema io penso chesia”.Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da ...

