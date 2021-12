Grey’s Anatomy: il ritorno shock di April (Di martedì 7 dicembre 2021) Anticipazioni penultima puntata di Grey’s Anatomy: la serie televisiva è vicina alla conclusione Anticipazioni penultimo episodio ecco cosa vedremoUn nuova puntata di Gresy’s Anatomy attende i telespettatori. La serie televisiva in onda ogni lunedì su La7, si sta lentamente avviando verso la sua conclusione e Lunedì 13 dicembre, verrà trasmessa la penultima puntata. Grazie alle anticipazioni circolate in rete possiamo svelare cosa vedremo nell’episodio in questione e con grande commozione vedremo l addio di Jackson Avery. Come ormai risaputo, infatti, il chirurgo plastico abbandonerà per sempre il Grey Sloan Memorial per trasferirsi a Boston insieme ad April Kepner. Ma andiamo a vedere i dettagli. Grey’s Anatomy: l’addio di Jackson Avery Le anticipazioni relative al ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Anticipazioni penultima puntata di: la serie televisiva è vicina alla conclusione Anticipazioni penultimo episodio ecco cosa vedremoUn nuova puntata di Gresy’sattende i telespettatori. La serie televisiva in onda ogni lunedì su La7, si sta lentamente avviando verso la sua conclusione e Lunedì 13 dicembre, verrà trasmessa la penultima puntata. Grazie alle anticipazioni circolate in rete possiamo svelare cosa vedremo nell’episodio in questione e con grande commozione vedremo l addio di Jackson Avery. Come ormai risaputo, infatti, il chirurgo plastico abbandonerà per sempre il Grey Sloan Memorial per trasferirsi a Boston insieme adKepner. Ma andiamo a vedere i dettagli.: l’addio di Jackson Avery Le anticipazioni relative al ...

