Green pass: multate oltre 900 persone nel primo giorno di controlli, in 2000 sanzionati perché senza mascherina (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 119.539 le persone controllate dalle forze dell'ordine ieri, giorno d'esordio del 'super Green pass', relativamente al possesso della certificazione: 937 sono state sanzionate. Sanzioni anche per 175 attività commerciali... Leggi su europa.today (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 119.539 lecontrollate dalle forze dell'ordine ieri,d'esordio del 'super', relativamente al possesso della certificazione: 937 sono state sanzionate. Sanzioni anche per 175 attività commerciali...

