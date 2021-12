Gravina: “Per qualificarci al Mondiale abbiamo tutte le carte in regola. Si sapeva che dopo Euro 2020 mantenere alto il livello competitivo non sarebbe stato facile” (Di martedì 7 dicembre 2021) Gabriele Gravina ha parlato a margine di un seminario all’Università di Teramo soffermandosi sull’Italia e la possibile qualificazione a Qatar 2022: “dopo aver centrato 53 anni dopo questo trofeo importantissimo, sappiamo benissimo che il rischio di mantenere alto il livello competitivo poteva esserci, c’è stato, ma abbiamo tutte le carte in regola per risalire in tempi rapidi e poter centrare l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali“. FOTO: Sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Gabrieleha parlato a margine di un seminario all’Università di Teramo soffermandosi sull’Italia e la possibile qualificazione a Qatar 2022: “aver centrato 53 anniquesto trofeo importantissimo, sappiamo benissimo che il rischio diilpoteva esserci, c’è, maleinper risalire in tempi rapidi e poter centrare l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali“. FOTO: Sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

