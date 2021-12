Grave lutto nella musica, il famoso cantante protagonista di Sanremo è appena venuto a mancare (Di martedì 7 dicembre 2021) Come confermato dai suoi familiari alla BBC, il cantante si è spento "in serenità dopo una breve malattia". La sua hit più importante: "Music", prodotto da Alan Parsons e arrangiato da Andrew Powell. #FOTO A FINE ARTICOLO Considerato dalla stampa del Regno Unito come "la forza più brillante e fresca del rock britannico", John Miles ha spaziato in 50 anni di carriera su tutte le temperature del rock melodico, dal progressive a quello psichedelico. Il suo nome è stato più volte accostato a quello degli artisti con cui aveva suonato, da Joe Cocker a Jimmy Page. Nel 1977 fu uno degli ospiti internazionali al Festival di Sanremo. È padre di John Miles Jr, musicista anche lui. La carriera di John Miles. John Miles è nato il 23 aprile 1949 a Jarrow, nella contea del Tyne and Wear, nei pressi di Newcastle. La sua carriera inizia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 dicembre 2021) Come confermato dai suoi familiari alla BBC, ilsi è spento "in serenità dopo una breve malattia". La sua hit più importante: "Music", prodotto da Alan Parsons e arrangiato da Andrew Powell. #FOTO A FINE ARTICOLO Considerato dalla stampa del Regno Unito come "la forza più brillante e fresca del rock britannico", John Miles ha spaziato in 50 anni di carriera su tutte le temperature del rock melodico, dal progressive a quello psichedelico. Il suo nome è stato più volte accostato a quello degli artisti con cui aveva suonato, da Joe Cocker a Jimmy Page. Nel 1977 fu uno degli ospiti internazionali al Festival di. È padre di John Miles Jr, musicista anche lui. La carriera di John Miles. John Miles è nato il 23 aprile 1949 a Jarrow,contea del Tyne and Wear, nei pressi di Newcastle. La sua carriera inizia ...

