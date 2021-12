Grande Fratello Vip | Soleil Sorge lascia la casa il 13 dicembre? «Ormai parlano di me solo per il triangolo con Alex»

(Di martedì 7 dicembre 2021)sembra essere intenzionata are ladel GF Vip 6 il prossimo 13, ma è davvero così? La gieffina inizia ad accusare il morboso interesse che si è creato attorno alfra lei,Belli e la moglie Delia Duran. Leggi anche:Vip,Belli a:...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di Grande Fratello è con noi la pazzesca Clarissa Salassié! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - DorboMarimba : RT @pbecchi: Bar e ristoranti, teatri, cinema e musei, piscine e palestre, sale da gioco e da ballo, sale per congressi e convegni, treni e… - Mauro55245449 : RT @pbecchi: Bar e ristoranti, teatri, cinema e musei, piscine e palestre, sale da gioco e da ballo, sale per congressi e convegni, treni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

In patria, ha presentato addirittura il "". La serie del 1979 racconta la vita di Mariana Villareal, un'orfana di madre cresciuta in campagna e senza istruzione. Alla morte del padre ...Alex Belli prima della puntata avrebbe fatto una precisa richiesta agli autori delVip che, a quanto pare, avrebbero anche accolto di buon grado visto l'atteggiamento di Alfonso Signorini durante la diretta nel trattare il 'tema' scottante con protagonista Soleil ...Soleil Sorge torna a parlare nuovamente della possibilità di abbandonare in anticipo la casa del Grande Fratello Vip 2021, o almeno questo è quanto confidato dalla stessa inquilina a Valeria Marini.Concorrente Grande Fratello Vip spoilerato dal Tg5: ecco chi entrerà. Il nome svelato dalla giornalista Cesara Buonamici, il video.