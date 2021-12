Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan delusa da Biagio D'Anelli: "Dice cose sconnesse" (Di martedì 7 dicembre 2021) Miriana si confronta con Manila sul comportamento assunto da Biagio in diretta al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 7 dicembre 2021)si confronta con Manila sul comportamento assunto dain diretta alVip.

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di Grande Fratello è con noi la pazzesca Clarissa Salassié! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli spiazza su Delia Duran: 'Se non riesco a risolvere con lei? Non finisce il mondo' - gabrielsniceass : ma una può andare al grande fratello e pensare costantemente a piatti bicchieri aspirapolvere bohhhh non la sento parlare d’altro -