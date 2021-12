Grande Fratello Vip: Kabir Bedi nuovo concorrente ufficiale (Di martedì 7 dicembre 2021) Giungono insistenti indiscrezioni sulla presenza di Kabir Bedi al Grande Fratello Vip. Sarò lui il nuovo concorrente del Gf Vip? Leggi su comingsoon (Di martedì 7 dicembre 2021) Giungono insistenti indiscrezioni sulla presenza dialVip. Sarò lui ildel Gf Vip?

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di Grande Fratello è con noi la pazzesca Clarissa Salassié! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - iscusa : io ormai quasi completamente estranea a quella cosa chiamata grande fratello non so più nemmeno chi sia in nominati… - VicolodelleNews : #gfvip Intervista doppia a #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi che raccontano il loro grande amore oggi #PRELEMI Per… -