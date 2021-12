Grande Fratello Vip | Delia Duran lascia Alex Belli | matrimonio finito? «Addio Milano»

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di Grande Fratello è con noi la pazzesca Clarissa Salassié! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - Avv_Nike : RT @pbecchi: Bar e ristoranti, teatri, cinema e musei, piscine e palestre, sale da gioco e da ballo, sale per congressi e convegni, treni e… - anna19470108 : RT @pbecchi: Bar e ristoranti, teatri, cinema e musei, piscine e palestre, sale da gioco e da ballo, sale per congressi e convegni, treni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Katia Ricciarelli è stata senza dubbio una delle protagoniste della puntata in diretta del lunedì del Gf Vip: il suo racconto su Pippo Baudo non ha lasciato indifferenti gli spettatori Foto: Ufficio ...... ecco cosa gli è successo Andrea Zelletta, conosciuto al pubblico per essere un ex tronista di Uomini e Donne e ex concorrente della scorsa edizione delVip, nelle scorse ore ha rotto ...La serata di lunedì 6 dicembre 2021 ha segnato una netta vittoria in termini di ascolti tv tra la fiction di Rai1, Blanca, e il consueto ...Ascolti tv di lunedì 6 dicembre 2021, i Dati Auditel, nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Blanca contro Grande Fratello Vip 6 ...