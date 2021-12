Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Isa sulla venticinquesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Stamattina a proposito del triangolo (?) tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, che sta monopolizzando questa edizione delVip, ho letto un commento che è un po’ la sintesi perfetta del mio pensiero. Una ragazza mi ha scritto: “Il fatto che sia tutto fake e preorganizzato, che trattandosi di reality dovrebbe farci indignare, quasi ci rassicura“. Ecco, è tutto qui. Per me è proprio tutto qui. Il fatto che questa situazione sia così palesemente finta e artefatta (non escludo possa esserci anche una percentuale di reale attrazione fisica, trattandosi un bel ragazzo e una bella ragazza, ma comunque sarebbe una percentuale irrisoria rispetto alla volontà di fare show), ci porta a sentire e vedere cose che non stanno né in cielo né in terra, senza però infervorarci più di tanto. Io ricordo, ad esempio, che quando Cecilia Rodriguez mollò ...