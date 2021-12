Grande Fratello Vip 6, Alex Belli su Delia Duran "Se non riesco a risolvere con lei allora amen” (Di martedì 7 dicembre 2021) Alex Belli è pronto ad accettare il fatto che la moglie, Delia Duran, potrebbe lasciarlo alla fine del Grande Fratello Vip 6. Alex Belli non si dispererà se la moglie Delia Duran lo lascerà dopo il Grande Fratello Vip 6: l'attore, dopo la diretta del 6 dicembre, sembra aver cambiato nuovamente opinione ed ora è già pronto all'idea che una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia non troverà la modella venezuelana ad aspettarlo. L'avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà potrebbe aver sancito la fine del matrimonio tra l'attore e la modella venezuelana. Quest'ultima nel fine ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021)è pronto ad accettare il fatto che la moglie,, potrebbe lasciarlo alla fine delVip 6.non si dispererà se la moglielo lascerà dopo ilVip 6: l'attore, dopo la diretta del 6 dicembre, sembra aver cambiato nuovte opinione ed ora è già pronto all'idea che una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia non troverà la modella venezuelana ad aspettarlo. L'avvicinto trae Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà potrebbe aver sancito la fine del matrimonio tra l'attore e la modella venezuelana. Quest'ultima nel fine ...

