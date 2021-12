Gotti esonerato | svolta annunciata | il comunicato dell’Udinese

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’Udinese hasul proprio sito ufficiale l’esonero di Luca, confermato quanto vi avevamo raccontato nelle giornate di ieri e di oggi: “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Lucadalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura ale migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Grazie Mister #per queste stagioni insieme. Leggi di più https://t.co/jl1d6dAtEB #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/eGDDlG8ftc — Udinese Calcio (@Udinese 1896) December 7, 2021 Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

