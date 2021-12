Gotti è stato esonerato | arriva il comunicato ufficiale dell’Udinese

(Di martedì 7 dicembre 2021) Attraverso un, l’Udinese ha voluto omaggiare l’operato di Luca. Il tecnico,nella giornata odierna, verrà rimpiazzato dal suo secondo, Gabriele Cioffi: “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Lucadalla guida tecnica della prima squadra.Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme.Il Club augura ale migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“. POTREBBE INTERESSARTI: Record straordinario per Haller: il francese nella storia della Champions League!

Si è conclusa con la gara di Empoli l'esperienza all' Udinese di Luca. L'allenatore èesonerato dopo il ko del Castellani, un pesante 3 - 1 che ha aggravato ulteriormente la sua posizione dopo un periodo negativo. La squadra bianconera, infatti, ha ottenuto ...... LucaSe ne vociferava già stamattina e sono arrivate nuove conferme: all'allenatore dell'Udinese Lucasarebbeconsegnato ufficialmente in questi ultimi minuti l' esonero . Fatale, ...SERIE A - Dopo la sconfitta contro l'Empoli per 3-1, Luca Gotti è stato esonerato dall'Udinese (era in carica dal novembre 2019). Al suo posto ci sarà ora il ...In attesa di decidere a chi affidare la squadra, la momento si è deciso di far guidare il club dal vice Cioffi, che sarà il traghettatore Ora è ufficiale: Luca Gotti non è più l’allenatore dell’Udines ...