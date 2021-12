Google Pixel mandati all’assistenza vengono hackerati: “Stiamo investigando” (Di martedì 7 dicembre 2021) Google ha ricevuto diverse segnalazioni di Pixel Phone hackerati dopo essere stati mandati all’assistenza: cosa sta succedendo. Da quando internet è diventata parte integrante della nostra vita, il pericolo che i nostri dati vengano rubati e utilizzati per fini illeciti è aumentato a dismisura. Per questo motivo le compagnie più importanti invitano i propri utenti a modificare a cadenza regolare le proprie password ed in ogni caso a seguire delle regole base per far sì che siano più difficili da smascherare. Una delle altre avvertenze che vengono condivise ormai quotidianamente è quella di fare attenzione ai tentativi di phishing, ovvero alla ricezione di messaggi nei quali ci viene chiesto di inserire i nostri dati in un link che può somigliare a quello reale ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 dicembre 2021)ha ricevuto diverse segnalazioni diPhonedopo essere stati: cosa sta succedendo. Da quando internet è diventata parte integrante della nostra vita, il pericolo che i nostri dati vengano rubati e utilizzati per fini illeciti è aumentato a dismisura. Per questo motivo le compagnie più importanti invitano i propri utenti a modificare a cadenza regolare le proprie password ed in ogni caso a seguire delle regole base per far sì che siano più difficili da smascherare. Una delle altre avvertenze checondivise ormai quotidianamente è quella di fare attenzione ai tentativi di phishing, ovvero alla ricezione di messaggi nei quali ci viene chiesto di inserire i nostri dati in un link che può somigliare a quello reale ...

