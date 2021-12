Gomorra 5 | anticipazioni ultima puntata | 18 Dicembre 2021

(Di martedì 7 dicembre 2021) In onda venerdì 18la quinta edi5 La resa dei conti sta per arrivare in5. Dopo l’ennesimo scacco subito da parte dei suoi nemici, Genny (Salvatore Esposito) è stato costretto a chiedere soldi agli imprenditori per potersi rimettere in piedi. La guerra tra Genny e Ciro (Marco D’Amore) per il dominio di Secondigliano continua senza sosta ma lo scontro finale è in arrivo… Intervistata a “Il Venerdì” di Repubblica, la sceneggiatrice Maddalena Ravaglia ha rivelato alcune curiosità sulla serie: Rispetto al libro di Saviano, che intreccia più linee narrative, la serie si concentra solo sulla faida di Secondigliano. Per scrivere la serie è stato importantissimo il lavoro sul campo: ascoltare assistenti sociali, gente dei quartieri, giornalisti. Una ...

Advertising

infoitcultura : Gomorra, anticipazioni delle puntate 5 e 6: è guerra tra Ciro Di Marzio e Genny Savastano - infoitcultura : Anticipazioni Gomorra 5: cosa succederà nel quinto e nel sesto episodio - infoitcultura : Gomorra - Stagione finale, orario e anticipazioni sull'episodio 5 e 6 - infoitcultura : Gomorra 5: Le anticipazioni degli episodi 5 e 6, Ciro e Sangue Blu alleati in una clip in anteprima - infoitcultura : Gomorra 5 anticipazioni: Ciro mette alle strette Gennaro -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra anticipazioni

, l'ultimo tradimento prima del gran finle: ecco cosa ha in serbo la serie per gli spettatori. Ci avviciniamo sempre di più al gran finale della serie ispirata al best seller ...Proprio da qui bisogna partire per cercare di capire cosa succederà negli episodio di5 in onda il prossimo 10 dicembre, da Donna Nunzia e dalla sua gelata espressione quando ha trovato il ...Ancora colpi di scena in Gomorra anche nelle puntate 5 e 6 della serie tv targata Sky Atlantic. Il figlio di don Pietro tenta di infiltrare un ex affiliato di Di Marzio per scoprire dove si rifugia l' ...Gomorra 5 Episodio 7 Trama. Dopo l’ennesimo scacco subito da parte dei suoi nemici, Genny (Salvatore Esposito) si ritrova costretto a chiedere soldi agli imprenditori per potersi rimettere in piedi. E ...