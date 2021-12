Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di martedì 7 dicembre 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala. Il centrodestra resta maggioranza sfiorando il 50% L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 6 dicembre Pd - 21,5 (+0,4% rispetto al 29 novembre) FdI - 19,8% (+0,4%) Lega - 18,4% (-0,3%) M5S - 15,1% (-0,6%) FI - 7,3% (+0,3%) Azione - 4% (-0,2%) Italia Viva - 2,5% (-0,2%) Demopolis per Otto e Mezzo del 1 dicembre Pd - 21% (+0,5% rispetto al 25 novembre) FdI - ...

Advertising

OfficialASRoma : Gli ultimi 10 minuti, e oltre, così ???? - ItaliaViva : Ecco l'andamento economico durante gli ultimi 7 governi prima di Draghi. Ripassiamo insieme qualche dato? Quelli no… - Avvenire_Nei : I 50 anni di @MSF_ITALIA «Staremo sempre con gli ultimi» - danielamarch8 : RT @AntonellaNapoli: #PapaFrancesco è arrivato a piedi al tendone per l’incontro nel nuovo campo a #Lesbo, percorrendo la lunga strada per… - PDarK77 : RT @Filomen30847137: #nessunacorrelazione Tra i suoi ultimi post su Facebook: 'Ho rimosso tutti gli amici #novax: basta cavolate!' Macerat… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi

La Nuova Sardegna

... obbligate neglidue anni ha ricorrere massivamente al cloud per garantirsi la necessaria ... e da molteplici soggetti 'esperti', come i nuovi Isv, le start up,scale - up e i born in the ...Purtroppo per lui, e perutenti chehanno creduto, è un errore. Ci voleva un attimo a ... Bancomat: una miriade di fake news! Senza dubbio in questimesi intorno ai bancomat ruotano fin .../PRNewswire/ -- Delta, il portafoglio di investimenti digitali con sede in Belgio, aggiunge alla sua app per smartphone la modalità di connessione agli ...Segreteria di Stato dell'economia. Berna, 07.12.2021 - I disoccupati registrati in novembre 2021 - Secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO ...