Gli errori di Maignan e Tomori condannano il Diavolo | il film del match

Advertising

vaticannews_it : Nel primo pomeriggio ad Atene #PapaFrancesco ha incontrato il Patriarca Ieronymos, primate della Chiesa ortodossa d… - vaticannews_it : #4dicembre #PapaFrancesco #Grecia: 'Oggi sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli… - ilriformista : #DiMaio fa un mea culpa come scritto nella #biografia dove ha messo 'nero su bianco gli errori del passato” Ora non… - Stefanoeltorito : @Aokaze87 Vedi? Siamo d'accordo, io mi tengo gli errori quando sono al cellulare, e tu ti tieni l'incapacità di for… - luca_reds : Cerco di scrivere ciò che penso su stasera dal tablet. Purtroppo quando arrivi agli appuntamenti cruciali senza gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori

I rossoneri sono stati battuti 2 - 1 in casa dal Liverpool, hanno chiuso quarti il girone di Champions League (dietroinglesi, l'Atletico Madrid e il Porto) e non arrivano neanche ai playoff per ...(21' st Gagliardini 5,5: sotto gamba) INZAGHI 6 Già qualificato agli ottavi, prova ad espugnare il Bernabeu, ma paga l'inconsistenza della DzeLa e di Calhanoglu edi mira dei suoi. ...A punire il Milan, che era passato in vantaggio al 28’ con il gol di Tomori, sono stati gli errori singoli che hanno permesso al Liverpool prima di pareggiare i conti con Salah al 35’ e poi di ...Ha fatto un errore grave, è intelligente, ha capito, ha già chiesto scusa a tutti perché era una partita aperta. Dispiace, non doveva farlo ma gli servirà come esperienza" ha aggiunto il tecnico ...