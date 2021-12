Gli auguri di Antonella Clerici ad Andrea Mainardi: è nato Cesare (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri l’annuncio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli della nascita del piccolo Cesare; oggi è Antonella Clerici a fare l’annuncio in tv per la nascita del figlio di uno dei suoi chef preferiti. Anche se Mainardi non è tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno resta legatissimo alla Clerici che con immensa gioia ha fatto gli auguri alla coppia. Lo chef che è diventato famoso grazie a La prova del cuoco, è stato poi spinto a volare alto proprio da Antonella. “Pura, grandiosa, magica, splendida, emozionante… vita” ha scritto ieri Andrea Mainardi per dare il benvenuto al mondo al suo secondo figlio. La conduttrice ha ovviamente evidenziato che il piccolo Cesare Mainardi è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri l’annuncio die Anna Tripoli della nascita del piccolo; oggi èa fare l’annuncio in tv per la nascita del figlio di uno dei suoi chef preferiti. Anche senon è tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno resta legatissimo allache con immensa gioia ha fatto glialla coppia. Lo chef che è diventato famoso grazie a La prova del cuoco, è stato poi spinto a volare alto proprio da. “Pura, grandiosa, magica, splendida, emozionante… vita” ha scritto ieriper dare il benvenuto al mondo al suo secondo figlio. La conduttrice ha ovviamente evidenziato che il piccoloè ...

