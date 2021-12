Giuseppe Conte rinuncia alle suppletive per il seggio lasciato libero da Gualtieri. L’attacco di Renzi (Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppe Conte ha rinunciato a correre come candidato del centro-sinistra alle elezioni suppletive per il seggio di Roma 1 alla Camera dei Deputati. A confermarlo è stato lo stesso leader del MoVimento 5 Stelle dopo un susseguirsi di voci negli ultimi giorni. La rinuncia di Conte ha scatenato le forze politiche, le critiche più dure sono arrivate da Renzi e Calenda. Giuseppe Conte rinuncia alle suppletive Giuseppe Conte ha ingranato la retromarcia nonostante sembrava che stesse valutando l’offerta del segretario del PD Letta sulla sua candidatura alla Camera dei Deputati. Il leader del MoVimento ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)hato a correre come candidato del centro-sinistraelezioniper ildi Roma 1 alla Camera dei Deputati. A confermarlo è stato lo stesso leader del MoVimento 5 Stelle dopo un susseguirsi di voci negli ultimi giorni. Ladiha scatenato le forze politiche, le critiche più dure sono arrivate dae Calenda.ha ingranato la retromarcia nonostante sembrava che stesse valutando l’offerta del segretario del PD Letta sulla sua candidatura alla Camera dei Deputati. Il leader del MoVimento ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Calenda: "Il Pd mai con i 5s", Conte lascia il "campo di battaglia" del centrosinistra Giuseppe Conte mette fine all'ipotesi di una sua corsa alle suppletive di gennaio. 'Più che un campo largo mi sembra un campo di battaglia, mi dedico al Movimento', ha fatto sapere Conte subito dopo ...

Berlusconi al Colle...". Scanzi e la nuova ossessione Forse si è reso conto che il "suo" Giuseppe Conte proprio non funziona e allora tanto vale provare con i Dem. Ma non è questo il punto. Torniamo indietro. Il Fatto Quotidiano pubblica un video di ...

M5s, conferenza stampa di Giuseppe Conte sull’organizzazione del Movimento: la diretta Il Fatto Quotidiano M5s: Scontro sulle suppletive, Conte getta la spugna Entornointeligente.com / ROMA. â?” Giuseppe Conte fa un nuovo passo indietro e ancora una volta rinuncia a correre per un seggio in Parlamento, come candidato dellâ??alleanza di centrosinistra: lo fa ...

Draghi e i faccendieri del Presidenzialismo L'ex Bce è riuscito a recuperare credito grazie al partito unico che siede tanto al governo quanto all'opposizione. Ora può contare su una solida corte al suo seguito. Lo vezzeggiano pezzi del centros ...

