Giulia Stabile, il messaggio d'amore per Sangio: "Lo sei sempre stato" (Di martedì 7 dicembre 2021) Giulia Stabile omaggia il fidanzato che gareggerà tra i Big di Sanremo: nel video canta il brano che sarà in gara? L'amore e l'orgoglio: sono questi i prinicipali sentimenti che Giulia Stabile ha nei confronti di Sangiovanni che parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo (1-5 febbraio 2022). (screenshot video)I due hanno fatto impazzire i fan della scorsa edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Una coppia nata tra i banchi di quella scuola e che ha fatto un percorso strarodinario, fino ad arrivare in finale. Una gara per aggiudicarsi il trofeo che ha visto i due fidanzati guardarsi occhi negli occhi, non solo per piacere ma anche per sfidarsi e ottenere l'ambito titolo. Una contesa che comuque per loro non c'è stata perché chiuque avrebbe vinto sarebbe ...

