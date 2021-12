Giulia Stabile contro gli hater: “I vostri insulti non mi cambiano la vita, ma…” (Di martedì 7 dicembre 2021) Già in tempi non sospetti, vale a dire nella primavera scorsa, Giulia Stabile aveva dimostrato la propria forza opponendosi con parole schiette e mature alla superficialità degli hater. Con classe, la vincitrice di Amici 2021 invitò i troll a non perdere tempo a insultare una ragazzina di diciotto anni… Oltre che talentuoso la giovanissima Giulia Stabile sembra anche un personaggio con la testa sulle spalle. La ragazza dimostra carattere e saggezza. Sui suoi social non è mai volgare o aggressiva. Cerca di veicolare messaggi sempre positivi, per incoraggiare i suoi coetanei e spronare se stessa. Quando gli hater la attaccano, però, lei risponde per le rime. Senza cadere al loro livello, in verità. Con parole chiare e taglienti, Giulia ha già dimostrato di sapersi ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Già in tempi non sospetti, vale a dire nella primavera scorsa,aveva dimostrato la propria forza opponendosi con parole schiette e mature alla superficialità degli. Con classe, la vincitrice di Amici 2021 invitò i troll a non perdere tempo a insultare una ragazzina di diciotto anni… Oltre che talentuoso la giovanissimasembra anche un personaggio con la testa sulle spalle. La ragazza dimostra carattere e saggezza. Sui suoi social non è mai volgare o aggressiva. Cerca di veicolare messaggi sempre positivi, per incoraggiare i suoi coetanei e spronare se stessa. Quando glila attaccano, però, lei risponde per le rime. Senza cadere al loro livello, in verità. Con parole chiare e taglienti,ha già dimostrato di sapersi ...

