Giulia Salemi | il duro attacco ai danni della gieffina | le parole al vetriolo della showgirl

(Di martedì 7 dicembre 2021)si è lanciata in un pesantenei confronti di una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip Prima delle sue due partecipazioni al Grande Fratello Vip,aveva già partecipato alle riprese di un altro reality show. Lei, infatti, nel 2015 ha preso parte a “Pechino Express – Il Nuovo Mondo” L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

GF Vip,contro Alex e Soleil! I fan della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono curiosi di scoprire i prossimi colpi di scena che avverranno tra Soleil Sorge e Alex Belli , la ...e Pierpaolo Pretelli sono sicuramente tra le coppie rivelazione di questo 2021. L'influencer italo - persiana e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono conosciuti durante l'ultima ...Giulia Salemi si è espressa in merito alla situazione fra Alex Belli e Soleil Sorge. Ma cosa ha detto la ex gieffina? Dettagli all'interno!Giulia Salemi si è lanciata in un pesante attacco nei confronti di una delle concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip ...