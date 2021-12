Giudice sportivo, sono 7 gli squalificati. Un turno di stop per Zaniolo e Milinkovic (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Giudice sportivo ha squalificato sette giocatori dopo la 16ª giornata di Serie A. Un turno di stop per Ceccaroni (Venezia) e Milinkovic - Savic (Lazio) entrambi espulsi durante la partita. Saltano ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilha squalificato sette giocatori dopo la 16ª giornata di Serie A. Undiper Ceccaroni (Venezia) e- Savic (Lazio) entrambi espulsi durante la partita. Saltano ...

Advertising

sportli26181512 : Giudice sportivo, sono 7 gli squalificati. Un turno di stop per Zaniolo e Milinkovic: Giudice sportivo, sono 7 gli… - PagineRomaniste : #GiudiceSportivo, squalifica di un turno per #Mancini e #Zaniolo #ASRoma - TUTTOJUVE_COM : GIUDICE SPORTIVO - Sette squalificati in Serie A: Ceccaroni salta la Juventus - sportface2016 : #SerieA, sette squalificati per un turno: ci sono anche #Zaniolo e #Milinkovic - Gazzetta_it : Giudice sportivo: 7 squalificati per la 17esima giornata #SerieA -