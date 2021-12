Giudice sportivo serie B | Gatti e altri sei fermati per un turno

Advertising

Luxgraph : Serie B, il Giudice sportivo ne ferma sette per un turno - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie B: sette giocatori squalificati, multa di 4 mila euro al Lecce - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie B: sette giocatori squalificati, multa di 4 mila euro al Lecce - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie B: sette giocatori squalificati, multa di 4 mila euro al Lecce - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie B: sette giocatori squalificati, multa di 4 mila euro al Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo

ROMA - Sono sette in totale, i calciatori fermati dalin serie B , dopo le gare della sedicesima giornata, tutti per un turno. Si tratta di Gatti del Frosinone , Salvi dell' Ascoli , Brunetta del Parma , Hetemaj e Cionek della Reggina , ...Ildella Lega Calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 16/a giornata d'andata del campionato cadetto, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una ...La Reggina affronterà l'Alessandria senza Thiago Cionek, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Aglietti deve scegliere il sostituto. Vediamo le opzioni a disposizione del ...Prossimi squalificati Roma – Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandea, ha squalificato sette giocatori che salteranno la 17 giornata di campionato. La Roma per la gara contro lo Spezia do ...