Giudice sportivo: la Roma perde Zaniolo e Mancini (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. ha squalificato sette giocatori dopo la 16/a giornata di campionato, tutti per una giornata. A Ceccaroni (Venezia) e Milinkovic - Savic (Lazio) ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea. ha squalificato sette giocatori dopo la 16/a giornata di campionato, tutti per una giornata. A Ceccaroni (Venezia) e Milinkovic - Savic (Lazio) ...

Advertising

FGuardiella : News Calcio - SkySport : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 17^ giornata #SkySport #SkySerieA #SerieA… - RaiSport : ?? Giudice sportivo: la #Roma perde #Zaniolo e #Mancini I due giallorossi sono fra i sette squalificati per un turn… - MessinaSportiva : Giudice Sportivo, quattro allenatori squalificati. In diffida Mikulic del Messina - - FantaMasterApp : 'Giudice Sportivo, sono 7 gli squalificati per la 17^ giornata' -