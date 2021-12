Giudice Sportivo, il Benevento perde un centrocampista (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice Sportivo ha squalificato sette giocatori per un turno in vista della prossima giornata di campionato. Tra questi c’è anche il centrocampista giallorosso Andres Tello, che era diffidato ed è stato ammonito nel corso della gara con il Pordenone. Oltre lui salteranno la diciassettesima giornata anche Gatti del Frosinone, Salvi dell’Ascoli, Brunetta del Parma, Cionek ed Hetemaj della Reggina e Scaglia del Como. In casa Benevento da segnalare anche l’ingresso in diffida di Mattia Viviani, mentre tra le società l’unica ammenda riguarda il Lecce, che dovrà pagare 4mila euro a causa del lancio in campo di bengala ad opera dei propri sostenitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha squalificato sette giocatori per un turno in vista della prossima giornata di campionato. Tra questi c’è anche ilgiallorosso Andres Tello, che era diffidato ed è stato ammonito nel corso della gara con il Pordenone. Oltre lui salteranno la diciassettesima giornata anche Gatti del Frosinone, Salvi dell’Ascoli, Brunetta del Parma, Cionek ed Hetemaj della Reggina e Scaglia del Como. In casada segnalare anche l’ingresso in diffida di Mattia Viviani, mentre tra le società l’unica ammenda riguarda il Lecce, che dovrà pagare 4mila euro a causa del lancio in campo di bengala ad opera dei propri sostenitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

