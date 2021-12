Gipsy Fiorucci omaggia Dolores O’Riordan in Shattered Online il video

Leggi su cityroma

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fuori ildi “” nella versione di, tratto dal suo album “PROTAGONISTA DEL FINALE” disponibile su tutte le piattaforme e in formato CD, omaggio alla grandissima0’Riordan leader della band Irlandese “The Cranberries”. Un brano pop-rock e dal sound esplosivo che riesce a sprigionare un’energia da cui traspare una grande voglia di riscatto e di vera rinascita. “Non abbiamo sempre bisogno di aggiustare tutto, a volte dobbiamo avere il coraggio di “mandare in frantumi” tutto ciò che non ci appartiene più, distruggere tutto quello che ci impedisce di progredire verso la nostra vera essenza per fare spazio finalmente alla migliore versione di noi stessi; un concetto che nelclip ufficiale viene ribadito con forza e determinazione attraverso immagini ...