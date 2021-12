Giovannini “Manovra espansiva, spazio per discutere con i sindacati” (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una Manovra fortemente espansiva che investe sul futuro e c'è una prospettiva di investimenti per i prossimi 10 anni. E' la prima volta da molto tempo che la Manovra affronta alcuni nodi, da un lato la riduzione delle tasse e dall'altro ammortizzatori sociali”. Così il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini a Rainews24. Lo sciopero dei sindacati? “Vedremo il dialogo, ma la nostra è una politica espansiva. Lo spazio per discutere c'è, il mio auspicio è che avvenga e si tengano presente le proposte che vengono dal mondo sindacale”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa è unafortementeche investe sul futuro e c'è una prospettiva di investimenti per i prossimi 10 anni. E' la prima volta da molto tempo che laaffronta alcuni nodi, da un lato la riduzione delle tasse e dall'altro ammortizzatori sociali”. Così il ministro delle Infrastrutture Enricoa Rainews24. Lo sciopero dei? “Vedremo il dialogo, ma la nostra è una politica. Loperc'è, il mio auspicio è che avvenga e si tengano presente le proposte che vengono dal mondo sindacale”. (ITALPRESS).

